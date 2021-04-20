Hosseini’nin yerine Arda Kızıldağ

İç transferde uzun süredir görüşülen İranlı stoper Hosseini ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edemeyen yönetim, Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor. 1.87 boyundaki genç futbolcuyla ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak ön plana çıkmaya çalışacağı ifade edildi. Başkent ekibinin satışına sıcak baktığı ama ekonomik olarak beklentisinin de yüksek olduğu ifade edildi.

Yunus Emre SEL