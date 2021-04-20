Haberler Trabzonspor Hosseini’nin yerine Arda Kızıldağ

’nin yerine

Bordo-mavili kulüp bir türlü anlaşamadığı İranlı stoperin alternatifi için arayışlara başladı ve gündemine ’nde bu sezon çıkış yapan ’ı aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2021 Salı 06:50
Hosseini’nin yerine Arda Kızıldağ

İç transferde uzun süredir görüşülen İranlı stoper ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edemeyen yönetim, ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki savunma oyuncusu 'ı kadrosuna katmak istiyor. 1.87 boyundaki genç futbolcuyla ile 'den ve de ilgilenirken, yönetimin Berat transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak ön plana çıkmaya çalışacağı ifade edildi. ekibinin satışına sıcak baktığı ama ekonomik olarak beklentisinin de yüksek olduğu ifade edildi.

Yunus Emre SEL

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