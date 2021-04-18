1-1 zirveden uzaklaşıyor!

Süper Lig'de Trabzonspor son dönemdeki kötü gidişine Hatayspor karşısında son vermek istiyordu. Bordo-mavililer ligin flaş ekibi karşısında öne geçmeyi de başardı. Djaniny orta sahadan kaptığı topta rakip kaleye mermi gibi gitti. Mükemmel çalımını aynı güzellikteki vuruşuyla taçlandırdı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu golden sonra daha rölantide bir oyun sergileyen Trabzonspor rakip kalede fazla çoğalamazken güçlü hücum hattına sahip Hatayspor'a pozisyon vermemek için uğraştı.

UĞURCAN NE YAPSIN

Karadeniz temsilcisi ikinci devrede uzaktan şutlar dışında gole en çok Yusuf Sarı ile yaklaştı. Ancak genç oyuncu karşı karşıya Hatayspor'un kalecisi Münir'e takıldı. Uzatma bölümünde Flavio'nun acemice yaptırdığı penaltıda Mame Diouf topun başına geçti. Uğurcan bu penaltıyı çıkardı. Ancak Kamil Ahmet topa erken hareketlendiği için tekrarlandı. Bu kez Boupendza geldi, Uğurcan'ı avladı. Art arda 4. beraberliği alan Trabzonspor zirve yarışında gerilerde kaldı.