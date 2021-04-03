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Başkanı maçından sonra konuştu: Gol yollarında fazla etkili olamadık

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 32. haftasında Trabzonspor deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan bordo-mavili takım başkanı , "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 19:03
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu Sivasspor maçından sonra konuştu: Gol yollarında fazla etkili olamadık

'in 32. haftasında deplasmanda ile 0-0 berabere kalan 'da kulüp başkanı , "1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda da dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız maçına odaklanacağız" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu, ile 0-0 berabere kaldıkları müsabakanın ardından stadyum çıkışında açıklamada bulundu. Ağaoğlu, "Gol yollarında fazla etkili olamadık. Pozisyonlarımız da vardı ama değerlendiremedik. Tabii ki forvette 'in eksikliği, 'ın da özellikle ikinci yarıda aldığı darbeden sonra biraz oyundan kopmuş olması etkiledi. Dediğim gibi pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. 1 puan aldığımız bir maç oldu. Bir anlamda da dengede bir maçtı. Önümüzdeki hafta oynayacağımız Kayserispor maçına odaklanacağız. Söyleyecek başka bir şey yok" diye konuştu.

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