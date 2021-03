Uğurcan yerine İrfan

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır'ın durumu merakla izleniyor. Genç eldiven, Trabzonspor formasıyla yakaladığı başarıyı Milli Takım'a bir başka deyişle Avrupa arenasına da taşıdı. Zaten takipte olan Uğurcan peşine birçok devi daha taktı. 5 büyük ligden sürekli teklifler alan yıldız kaleci için bordo-mavili yönetim EURO 2020 sonrasını bekliyor. İstenen en düşük rakam ise 25 milyon euro. Trabzonspor sezonun sonunda Uğurcan ile yollarını ayırırsa Göztepe'den İrfan Can Eğribayat'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. 22 yaşındaki başarılı kalecinin Göz-Göz ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon gösterdiği performansla birçok. Takımın listesine girmişti.

ALMANLAR PEŞİNDE

Fırtına'nın gündemindeki İrfan Can Eğribayat'a Almanya'dan teklifler var. Stuttgart ve Hoffenheim'in 22 yaşındaki eldivenle ilgilendiği belirtildi. İki Alman ekibinin scoutlarının İrfan Can için olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi.