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Uğurcan yerine İrfan

24 yaşındaki eldiven devleri peşine taktı. 25 milyon euro’ya satılırsa kalecisi alınacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Uğurcan yerine İrfan

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır'ın durumu merakla izleniyor. Genç eldiven, formasıyla yakaladığı başarıyı 'a bir başka deyişle arenasına da taşıdı. Zaten takipte olan Uğurcan peşine birçok devi daha taktı. 5 büyük ligden sürekli teklifler alan yıldız kaleci için bordo-mavili yönetim EURO 2020 sonrasını bekliyor. İstenen en düşük rakam ise 25 milyon euro. Trabzonspor sezonun sonunda Uğurcan ile yollarını ayırırsa 'den Eğribayat'ı renklerine bağlamayı hedefliyor. 22 yaşındaki başarılı kalecinin Göz-Göz ile 2025 yılına kadar kontratı bulunuyor. Bu sezon gösterdiği performansla birçok. Takımın listesine girmişti.

ALMANLAR PEŞİNDE

Fırtına'nın gündemindeki İrfan Can Eğribayat'a 'dan teklifler var. Stuttgart ve 'in 22 yaşındaki eldivenle ilgilendiği belirtildi. İki Alman ekibinin scoutlarının İrfan Can için olumlu rapor hazırladıkları öğrenildi.

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