Haberler Trabzonspor Son dakika TS haberleri | Avdullah Avcı deplasmanda yenilmiyor!

Son dakika TS haberleri | Avdullah Avcı deplasmanda yenilmiyor!

ekiplerinden , 'nın takımın başına geçmesinin ardından deplasmanda çıkışa geçti. Bordo-mavililer deneyimli teknik adamla 11 dış saha karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 11:55 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 11:55
Son dakika TS haberleri | Avdullah Avcı deplasmanda yenilmiyor!

Ligin ilk 4 deplasman maçında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör 'nın göreve getirilmesiyle 11 dış saha karşılaşmasında rakiplerine boyun eğmedi.

, Avcı yönetiminde 11 deplasman maçında 8 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakiplerine geçit vermedi.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada 15 maçta 25 puan toplarken, dış sahadaki 15 karşılaşmada hanesine 30 puan yazdırarak daha başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor, deplasmanda ligin ikinci haftasında Yukatel Denizlispor ile 0-0, 4. haftada ile 1-1 berabere kalırken, 6. haftada 'ye 3-1 mağlup oldu, 8. haftada da deplasmanından 1-1'lik eşitlikle döndü.

Karadeniz ekibi, Avcı yönetiminde ise dış sahada , ve 'i 1-0, Fatih Karagümrük, , ve 'yı 2-1, 'u 2-0 yendi, ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 0-0, Antalyaspor ile de 1-1 berabere kaldı.

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