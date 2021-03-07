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Başkanı ’dan önce TFF kurullarını ’ne şikayet etti | "Bu sistem hepimizi yakıyor"

yarın TFF ve kurullarını ‘bağımsız ve tarafsız’ olmadıkları için ’ya şikayet edecek. dosyayı önce 'ne taşıdı, "Hepimizin canı yanıyor, birlikte hareket edelim" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 06:50
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu FIFA’dan önce TFF kurullarını Kulüpler Birliği’ne şikayet etti | "Bu sistem hepimizi yakıyor"

Hakem hatalarından geçtiğimiz sezon şampiyonluğu kaçıran bu yıl da defalarca canı yanan şikayet dilekçesi hazırlamıştı. Trabzonspor'un dilekçesinde sadece ve hakemleri değil, TFF ile sürekli aleyhlerinde karar veren kurulları da yer alıyor. Bordo-mavililer, 'bağımsız ve tarafsız' olmadıklarını düşündükleri 'nu ve kurullarını 'ya şikayet edecek. Bu dosya pazartesi günü 'ne iletilecek. Ancak başkan ön alarak konuyu 'ne de taşıdı.

BU DÜZEN BU ŞEKİLDE GİTMEZ

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun Kulüpler Birliği'ne sunduğu dosya işleme konuldu. Kulüpler Birliği üyeleri dosyayı değerlendirerek geri dönüş yapma konusunda fikir birliğine vardılar. Her kulübün Trabzonspor'un çağrısına vereceği kararın bağımsız olacağı kaydedildi. Ortak kararı Kulüpler Birliği açıklayacak. Ahmet Ağaoğlu, başkanlarla yaptığı konuşmada "Bu konuda birlikte hareket edelim. Bu futbol sistemi hepimizin canını yakıyor. Kurulların verdiği kararlarda en ufak standart yok. Bunu standart hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLU İÇİN YAPTIK

Başkan Ahmet Ağaoğlu, konuyu FIFA'ya taşıma sebeplerini de açıkladı: "FIFA'nın en sıkı olduğu konu kendi etik kurallarına uyulmaması. Biz bu hamleyi Türk futbolunun düzelmesi için yaptık. Bizim rahatsızlığımız insanlarla değil, sistemle alakalı. Bu sistemin kökten değişmesi gerekiyor"

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