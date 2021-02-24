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Son dakika haberleri | Trabzonspor maçına hazırlanıyor!

Spor Toto 'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. sahasında 'yi konuk edecek. Bordo-mavililerde maçında cezası nedeniyle oynayamayan Nwakaeme, Fenerbahçe karşısındaki şanssızlığını bu maçta kırmak istiyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:49
Son dakika Trabzonspor haberleri | Anthony Nwakaeme Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

'un yıldız oyuncusu , şimdiye kadar gol atamadığı 'ye karşı bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Daha önce ve 'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, sarı-lacivertlileri de listesine eklemek istiyor.

'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan zorlu müsabaka ligin zirvesindeki dengeleri de yakından ilgilendiriyor. Bordo-mavililer, karşılaşmayı kazanarak ile puanını eşitlemek istiyor. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışından kopmamak için mutlak galibiyet peşinde. Bu zorlu mücadelede iki takımın yıldız oyuncularının ortaya koyacağı performans da büyük bir etki edecek.

FENERBAHÇE'YE KARŞI SESSİZLİĞİNİ BOZMAK İSTİYOR
ile oynanan maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla, karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bordo-mavili takımla Süper Lig, ve maçları olmak üzere 95 resmi müsabakada forma giyen ve 31 gol atıp 27 asist yapan Nijeryalı oyuncu, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşarken, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı olan sessizliğini De bozmak istiyor.

SARI-LACİVERTLİLERİ BEKLİYOR
Geçtiğimiz haftayı dinlenerek geçiren Nwakaeme, Fenerbahçe'ye karşı ilk gol sevincini yaşamak istiyor. Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile birlikte bugüne kadar 14 takıma gol atma başarısı gösteren yıldız oyuncu, sarı-lacivertlilere karşı lig ve kupada oynadığı 6 maçta gol sevinci yaşayamadı.

28 Şubat Pazar günü oynanacak olan karşılaşmada hem takımının 3 puana ulaşması adına hem de Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde ilk gol sevincini yaşamak için mücadele edecek olan Nwakaeme, Süper Lig'de siyah-beyazlı ve sarı-kırmızılı ağları ise 2'şer defa sarstı. En çok golü de 6 golle bir diğer takımı 'ya karşı attı.

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