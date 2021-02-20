Deniz çok coşkulu

Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 19 Şubat 2021 Cuma 23:15Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu keyifli olduğunu söyledi. Usta hocaya "İmza atarsen dalgalı denize geldim demiştiniz, şimdi deniz nasıl?" sorusu yöneltildi. Avcı "Denizde durum coşkulu. Ben bir Karadenizliyim. Karadeniz insanı duygularını ya aşağıda ya yukarıda yaşar. Şu an hikayenin içinde güzel gidiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Oyunumuz da gelişiyor" cevabını verdi. Başarılı çalıştırıcı şöyle konuştu: "7. galibiyetimizi almışız. İnanın farkında değilim. Rakamları kullanırım ama takılmam. Bu oyun bir organizasyon oyunu. Sabırla oynadık, sonuna kadar denedik. Belki fazla pozisyona girmedik ama oyun üstünlüğünü kaybetmeden, topa sahip olduk. Trabzon verimli bir toprak, burayı iyi organize etmek lazım. Bu şehir adına çok mutluyum. 3 puan şehre ve taraftarlarımıza armağan olsun"
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Ligde 7 maçtır kazanan Avcı kariyerindeki en uzun galibiyet serisini yakaladı.