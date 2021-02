Kalecilerin yokluğunda 18 yaşındaki Kağan'a şans doğurmuştu. Yine hastalıklar sebebiyle sol bekte de 21 yaşındaki Faruk Can Genç formaya yakın isimler arasında. Abdullah Avcı'nın genç oyuncuyu taktik antrenmanlarda ilk 11'de denediği ancak son kararını yine de bugün vereceği öğrenildi. Can'ın sol bekte başlamaması durumunda Kamil Ahmet'in bu bölgede, Hüseyin Türkmen'in sağ bekte oynaması planlanıyor.