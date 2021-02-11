Haberler Trabzonspor 2010-11 ruhu geri döndü

2010-11 ruhu geri döndü

Deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek ligde 4'üncü sıraya yükselen ve zirveyle puan farkını 6'ya indiren , 23 maç sonunda topladığı 42 puanla son 10 sezonun en iyi ikinci performansını ortaya koydu. 51 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra söz konusu periyotta geçen sezon 48 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon ise 23 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2021 Çarşamba 23:44 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021 Perşembe 06:50
2010-11 ruhu geri döndü
Deplasmanda 'u 2-0 mağlup ederek ligde 4'üncü sıraya yükselen ve zirveyle puan farkını 6'ya indiren , 23 maç sonunda topladığı 42 puanla son 10 sezonun en iyi ikinci performansını ortaya koydu. 51 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra söz konusu periyotta geçen sezon 48 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon ise 23 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.
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