Gözler Nwakaeme'de

Nijeryalı yıldız, Yeni Malatya maçlarını çok seviyor. 5 maçta 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 07 Şubat 2021 Pazar 22:11Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor deplasmanındaki en büyük kozu Anthony Nwakaeme olacak. Bordomavili takımın yıldızı, Yeni Malatyaspor karşılaşmalarını seviyor. 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılara karşı 5 defa forma giydi. Bu mücadelelerde 3 defa ağları havalandırmayı başardı. 1 de asisti bulunuyor. Nwakaeme bugün de Abdullah Avcı'nın en önemli hücum silahlarından biri olacak. Hem Djaniny'yi beslemeye çalışacak hem de sol kanattan meşhur çalımlarıyla içeri girerek kendisi gol arayacak.