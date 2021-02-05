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Çilingir işbaşında!

’da ilk kez 11’de çıkan Yunan maestro, ’un plakasında 61’de ’ın duvarını deldi. Sergilediği futbolla bordo-mavili taraftarları mest etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2021 Perşembe 22:14 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021 Cuma 06:50
Çilingir işbaşında!

Bakasetas, için ne kadar yararlı bir transfer olduğunu daha 2. maçında gösterdi. maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan , attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Geçen hafta galibiyetinde son 29 dakikada oyuna giren Yunan yıldız, karşısında 2. maçında golle buluştu. 'da 7 gol atan Bakasetas, 61'de 'ın pasında ağları havalandırıp ligde 8 gole ulaştı.

KİLİTLERİ AÇMAK İÇİN GELDİ VE AÇTI
Sosyal medyada, "Kilitleri açmak için geldi ve açtı" yorumları yapılan tecrübeli 10 numara, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bu kadar kolay uyum sağlayacağımı tahmin etmemiştim. Herkes bana sanki yıllardır buradaymış gibi davrandı. Her maç gol atamasam da her zaman yüzde 100 performansla oynamak istiyorum. Goldeki gibi her zaman oralarda olmak istiyorum. O bölgelere girersem her iki ayağımla da gole ulaşabilirim" dedi.

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