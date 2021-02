Çilingir işbaşında!

Bakasetas, Trabzonspor için ne kadar yararlı bir transfer olduğunu daha 2. maçında gösterdi. Denizlispor maçıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Anastasios Bakasetas, attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Geçen hafta Beşiktaş galibiyetinde son 29 dakikada oyuna giren Yunan yıldız, Horozlar karşısında 2. maçında golle buluştu. Alanya'da 7 gol atan Bakasetas, 61'de Ekuban'ın pasında ağları havalandırıp ligde 8 gole ulaştı.

KİLİTLERİ AÇMAK İÇİN GELDİ VE AÇTI

Sosyal medyada, "Kilitleri açmak için geldi ve açtı" yorumları yapılan tecrübeli 10 numara, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Bu kadar kolay uyum sağlayacağımı tahmin etmemiştim. Herkes bana sanki yıllardır buradaymış gibi davrandı. Her maç gol atamasam da her zaman yüzde 100 performansla oynamak istiyorum. Goldeki gibi her zaman oralarda olmak istiyorum. O bölgelere girersem her iki ayağımla da gole ulaşabilirim" dedi.