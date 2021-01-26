Hulk için beklemede

Karadeniz ekibinin, Beşiktaş'ın da istediği Hulk için devreye girdiği iddia edildi. Bordo-mavililerin, Brezilyalı'ya Kartal'ın önerdiği rakamları teklif ettiği belirtildi. Avcı'nın listesinde ilk sırada yazmadığı için görüşmeler yavaş ilerliyor. Usta hoca listesi üzerinden yürümek istiyor.