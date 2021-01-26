Karadeniz ekibinin, Beşiktaş'ın da istediği Hulk için devreye girdiği iddia edildi. Bordo-mavililerin, Brezilyalı'ya Kartal'ın önerdiği rakamları teklif ettiği belirtildi. Avcı'nın listesinde ilk sırada yazmadığı için görüşmeler yavaş ilerliyor. Usta hoca listesi üzerinden yürümek istiyor.
Hulk için beklemede
Trabzonspor'un transfer listesinde bulunan isimlerden olan yıldız oyuncu Hulk için Beşiktaş'taş da devreye girdi. Transferde teklifin iletilmesinin ardından beklemeye geçildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:29 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50