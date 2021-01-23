Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 de gol katkısı verdi. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin euro'ya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.

İTALYA BASINI DA DUYURDU Orta saha için Enzo Perez ile anlaşmayan bordo-mavililer, Sampdoria forması giyen Jakub Jankto ve Albin Ekdal için teklif yapmıştı.