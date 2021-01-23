Karadeniz devinde transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavili takımın bir süre önce gündemine aldığı Benfica'nın ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'nun satın alma opsiyonu ile kiralanmasında önemli mesafe kat edildi.
Karadeniz devinde transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavili takımın bir süre önce gündemine aldığı Benfica'nın ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'nun satın alma opsiyonu ile kiralanmasında önemli mesafe kat edildi.
25 yaşındaki 10 numarayla rakamsal konularda anlaşan bordo-mavililerin, Portekiz kulübünün istediği yüksek ve zorunlu satın alma opsiyonu maddesini değiştirmek için çaba sarf ettiği de öğrenildi.
1.74 boyundaki Portekizli oyuncunun izlendiği ve takımın hücum yönüne önemli katkılar yapacağına kanaat getirdiği öğrenilirken, özellikle Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık sonrası bu transfer öncelikli duruma geldi.
Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 de gol katkısı verdi. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin euro'ya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.
İTALYA BASINI DA DUYURDU
Orta saha için Enzo Perez ile anlaşmayan bordo-mavililer, Sampdoria forması giyen Jakub Jankto ve Albin Ekdal için teklif yapmıştı.
İki oyuncu arasında Jankto'nun daha ön planda olduğu ve bu transfer için bordo-mavili takımın şartları zorlayacağı ifade edildi. İtalyan basını da Trabzonspor'un ilgisini doğrularken oyuncunun ayrılmak istediğini ancak kulübün bu konuda kararsız kaldığını vurguladı.
Karadeniz devinin, 25 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve resmi teklif sunduğu dile getiriliyor.
Çek futbolcu, 1 Temmuz 2019 yılında Udinese'den 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.