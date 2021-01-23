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'dan çifte kıskaç! Jankto ve Chiquinho için girişimler sürüyor

Benfica’nın 10 numarası Chiquinho’nun transferinde çok önemli mesafe kat edildi. Sampdoria forması giyen merkez orta saha Jankto’nun kulübünden cevap bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 21:38 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

Karadeniz devinde transfer çalışmaları hız kazandı. Bordo-mavili takımın bir süre önce gündemine aldığı Benfica'nın ofansif orta saha oyuncusu Chiquinho'nun satın alma opsiyonu ile kiralanmasında önemli mesafe kat edildi.

Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

25 yaşındaki 10 numarayla rakamsal konularda anlaşan bordo-mavililerin, Portekiz kulübünün istediği yüksek ve zorunlu satın alma opsiyonu maddesini değiştirmek için çaba sarf ettiği de öğrenildi.

Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

1.74 boyundaki Portekizli oyuncunun izlendiği ve takımın hücum yönüne önemli katkılar yapacağına kanaat getirdiği öğrenilirken, özellikle Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık sonrası bu transfer öncelikli duruma geldi.

Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

Geçen sezon 38 maç oynayan ve 3 gol, 7 asistlik performans gösteren Chiquinho, bu sezon ise 11 maçta forma giyerken 2 de gol katkısı verdi. Portekizli oyuncu 2019'da 5 milyon 250 bin euro'ya Moreirense'den Benfica'ya transfer olmuştu.

Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

İTALYA BASINI DA DUYURDU

Orta saha için Enzo Perez ile anlaşmayan bordo-mavililer, Sampdoria forması giyen Jakub Jankto ve Albin Ekdal için teklif yapmıştı.

Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

İki oyuncu arasında Jankto'nun daha ön planda olduğu ve bu transfer için bordo-mavili takımın şartları zorlayacağı ifade edildi. İtalyan basını da 'un ilgisini doğrularken oyuncunun ayrılmak istediğini ancak kulübün bu konuda kararsız kaldığını vurguladı.

Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

Karadeniz devinin, 25 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonu ile kiralamak istediği ve resmi teklif sunduğu dile getiriliyor.

Trabzonspor'dan transferde çifte kıskaç

Çek futbolcu, 1 Temmuz 2019 yılında Udinese'den 14.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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