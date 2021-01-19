Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny



KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Diomande, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets