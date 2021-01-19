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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'in 20. haftasında , evinde 'u ağırlayacak. Bordo mavililer, evinde alacağı 3 puanla üst sıraları zorlamak istiyor. Konyaspor ise zorlu Trabzon deplasmanından puan veya puanlarla ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 18:01 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2021 Salı 18:06
Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Konyaspor maçı 19 Ocak Salı günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR VE KONYASPOR İLK 11'LERİ

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Lewis Baker, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Barış, Diomande, Hadziahmetovic, Jevtovic, Ömer Ali, Cikalleshi, Kravets

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