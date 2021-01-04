Nwakaeme golünü attı

Anthony Nwakaeme suskunluğunu bozdu, 5 hafta sonra ağları sarstı. Maç boyunca oldukça da istekliydi.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 23:22Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Karadeniz devinin deplasmanda Karagümrük'ü devirdiği mücadelede Anthony Nwakaeme eski günlerinden pasajlar sundu. Nijeryalı yıldız iyi başlamadığı sezonda geçtiğimiz yıllara göre hücumda etkisiz kalıyordu. Dün ise maçın başından sonuna kadar çok istekliydi. Takımını öne geçiren golü de kaydetti. Serkan'ın ortasına çok iyi hareketlenip ağları sarstı. Nwakaeme attığı 2018-19 sezonundan bu yana 25. golünü kaydetti. Tecrübeli futbolcu, Sörloth'u geçerek bu dönemde Fırtına'nın en skorer ismi olmayı başardı.