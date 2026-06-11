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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Göztepe’nin yıldızı hedefte! İşte istenen rakam

Trabzonspor’da Göztepe’nin yıldızı hedefte! İşte istenen rakam

Trabzonspor'un Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis'i gündemine aldığı öğrenildi. Göztepe'nin bonservis talebi ise belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 13:10
Trabzonspor’da Göztepe’nin yıldızı hedefte! İşte istenen rakam

Göztepe'nin Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Trabzonspor'un radarına girdi. Sarı-kırmızılılarda 2,5 sezondur sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin de ilgisini çeken 21 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor'un sarı-kırmızılılara teklif götürdüğü ifade edildi. Sport Republic şirketinin genç futbolcu için kapıyı 7 milyon euro'dan açtığı ifade edildi.

Avrupa'dan ise şu an için Dennis'le ilgili bir transfer teklifi gelmediği, Trabzonspor'un transferde elinin güçlü olduğu kaydedildi. Göztepe'ye 2022 yılında U19 takımına gelen Dennis, teknik direktör Stanimir Stoilov'un keşfiyle A takıma yükseldi. Önce 1'inci Lig'de takımın önemli bir parçası haline gelen Dennis, Süper Lig'de de takımın en istikrarlı oyuncularından biri haline geldi. Dennis, bu sezon 31 Süper Lig maçına çıkıp 3 gol kaydetti.

IBRAHIM SABRA AMELİYAT OLDU

Göztepe'nin golcü futbolcusu İbrahim Sabra, ameliyat oldu. FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak Ürdün Milli Takımı'nın kadrosuna dahil olan ancak idmanda sol ayak bileğinden sakatlanan genç futbolcu, Ürdün'ün başkenti Amman'da ayak bileğinden operasyon geçirdi. Dünya Kupası kadrosundan çıkarılan Sabra'nın 6 ile 8 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

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