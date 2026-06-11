CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Oliver Kahn'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

Oliver Kahn'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

Almanya Milli Takımı'nın ve Bayern Münih'in efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i ziyaret etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 12:22
Oliver Kahn'dan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e ziyaret

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Oliver Kahn, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Başkanlık Ofisi'ndeki buluşmanın ardından Özbek ile Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek sarı-kırmızılıların tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını inceledi.

Müze ziyareti sonrasında Dursun Özbek, "Sayın Oliver Kahn, müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nı Galatasaray'ın kazanması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir dönem Bayern Münih'te CEO (Üst yönetici) olarak da görev yapan Oliver Kahn ise ziyarete ilişkin şöyle konuştu:

"Galatasaray gibi böylesine büyük, böylesine harika bir kulübün müzesine gelmek her zaman etkileyici çünkü bu tarihi anlamak için burayı gezmek lazım. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek harikaydı. Galatasaray'ın şu an ki durumu çok önemli. Her zaman gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi kendim de bizzat deneyimledim. Öylesine bir gürültü vardı ki, birbirimizi duyamıyorduk."

Ziyaret sonrasında Özbek ve Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçti ve burada incelemelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.

Osimhen için Türk futbol tarihinde görülmemiş teklif!
G.Saray'da gündem yeniden o yıldız!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Özgür Özel cephesi CHP'de ilk Parti Meclisi'ni böldü! 28 üyeden toplu istifa | Genel Merkez noktayı koydu
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alanyaspor'dan G.Saray'a sürpriz transfer!
Mourinho'dan Yıldırım'a sürpriz telefon!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahn'dan G.Saray Başkanı Özbek'e ziyaret Kahn'dan G.Saray Başkanı Özbek'e ziyaret 12:22
Osimhen için Türk futbol tarihinde görülmemiş teklif! Osimhen için Türk futbol tarihinde görülmemiş teklif! 12:03
Mourinho'dan Yıldırım'a sürpriz telefon! Mourinho'dan Yıldırım'a sürpriz telefon! 11:11
Milli takım beste yarışmasında kazanan "Bizim Çocuklar" Milli takım beste yarışmasında kazanan "Bizim Çocuklar" 10:51
Anadolu Efes'in acı günü Anadolu Efes'in acı günü 10:49
Amara Diouf kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! Amara Diouf kimdir? İşte hayatı ve kariyeri! 10:33
Daha Eski
Knicks'ten tarihi geri dönüş! Knicks'ten tarihi geri dönüş! 10:31
Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a tebrik telefonu Başkan Erdoğan'dan Yıldırım'a tebrik telefonu 10:15
G.Saray'da gündem yeniden o yıldız! G.Saray'da gündem yeniden o yıldız! 10:09
Alanyaspor'dan G.Saray'a sürpriz transfer! Alanyaspor'dan G.Saray'a sürpriz transfer! 09:44
F.Bahçe'ye gol kralı forvet! Muriqi ve Guirassy derken... F.Bahçe'ye gol kralı forvet! Muriqi ve Guirassy derken... 08:52
"Biz Türkler duyguyla oynuyoruz" "Biz Türkler duyguyla oynuyoruz" 00:48