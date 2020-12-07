Trabzonspor Sivasspor 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin golü 45. dakikada Caleb Ekuban'dan gelirken Sivasspor'un golünü 76. dakikada Hakan Arslan attı.

Bu sonuçla Trabzonspor'un puanı 13 olurken, Sivasspor 10 puana ulaştı.

AVCI İLE İLK KAYIP!

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk puan kaybı yaşandı. Takımın başında ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan Avcı, Sivasspor karşısındaki 1-1'lik beraberlikle ilk kez takıldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sol taraftan gelişen Trabzonspor atağından ceza sahası içi sol çaprazından Ekuban'ın sert şutunu kaleci Samassa kornere çıkardı.

15. dakikada Sivasspor'un sol taç çizgisinin hemen önünden kazandığı serbest vuruşta Faycal Fajr'ın vuruşunda direk kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda kornere çıkardı.

21. dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasına kale alanının hemen önünde Yatabare kafayı vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

36. dakikada Trabzonsor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında penaltı noktasına yakın yerden Ekuban'ın kafa vuruşu yandan auta gitti.

45. dakikada Ekuban ile gelişen ani Trabzonspor atağından Abdulkadir Ömür'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

46. dakikada Lewis Baker'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür'ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

72. dakikada Diabete'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

77. dakikada Gredel sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Kale sahasına gönderdiği topa ön direkteki Yatabare'nin vuruşunda savunmadan seken topu kale ağzında Hakan Arslan tamamladı. 1-1

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.