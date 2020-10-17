Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Ekuban hastaneye kaldırıldı

'da hastaneye kaldırıldı

karşılaşması öncesinde 'da şok yaşandı. Gana 'ndaki oda arkadaşı Mensah'ın test sonucu pozitif çıkan da hastalandı. Ateşi 39 dereceye çıkan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun Covid-19 testi negatif çıktı. Buna rağmen kendisini iyi hissetmeyen Ekuban'ın yeniden bir teste gireceği ve bugün forma giyme ihtimali bulunmadığı belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 00:57 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Trabzonspor'da Ekuban hastaneye kaldırıldı

karşılaşması öncesinde 'da şok yaşandı. Gana 'ndaki oda arkadaşı Mensah'ın test sonucu pozitif çıkan da hastalandı. Ateşi 39 dereceye çıkan ve hastaneye kaldırılan Ganalı futbolcunun Covid-19 testi negatif çıktı. Buna rağmen kendisini iyi hissetmeyen Ekuban'ın yeniden bir teste gireceği ve bugün forma giyme ihtimali bulunmadığı belirtildi.

FENERBAHÇE'DEN DESTEK
devi, bir futbolcusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Ezeli rakibi F.Bahçe, "Trabzonspor'un futbolcusuna geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" mesajı yayınladı.

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