13 maçtır bileği bükülmüyor

Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, sezona iyi başlayarak İstanbul takımları karşısında son dönemdeki yenilmezlik serisini sürdürmenin mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, 2018-19 sezonunun 21. haftasında 10 Şubat 2019'da deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından İstanbul takımlarına kaybetmedi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa'ya karşı söz konusu dönemde 13 lig maçı oynadı. Trabzonspor, bu periyotta 5 galibiyet alırken, 8 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, İstanbul takımlarına karşı elde ettiği 581 günlük yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak.



GECEN SEZON TARİHİ BAŞARI

Fırtına, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmedi. Şampiyon olduğu 1983- 84 sezonunda rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan bordo-mavililer, geçen sezon da aynı başarıyı gösterdi. Fırtına, geçen sezon sahasında Beşiktaş'ı 4-1, Fenerbahçe'yi 2-1, deplasmanda Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. Trabzon'da Galatasaray ile 1-1 kalan Karadeniz ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe ile 1-1, Beşiktaş ile de 2-2'lik beraberlikle sahadan ayrılmıştı.



FENERBAHÇE'Yİ KUPADA ELEMİŞLERDİ

Trabzonspor, ayrıca geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi elemişti. Kupanın yarı finalinde sahasında sarı-lacivertli takımı 2-1 yenen Karadeniz ekibi, deplasmanda da 3-1'lik galibiyetle adını finale yazdırmıştı.



1529. SINAV

Türk futbolunda Anadolu'ya ilk şampiyonluğu getiren bordo-mavili kulüp bugüne kadar Süper Lig'de bin 528 maça çıktı. Bu periyotta 762 galibiyet alırken, 417 maçtan ise beraberlikle ayrıldı. 349 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi attığı 2 bin 387 gole karşılık kalesinde bin 487 gole engel olamadı. Trabzonspor, bu sezonla birlikte 46 sezonda 1.77 puan ortalaması yakaladı.



REKOR ŞENOL GÜNEŞ'TE

Trabzonspor'un en çok formasını terleten isim ise A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş oldu. 15 sezon bordo-mavili takımın kalesini koruyan Güneş, 653 kez formasını terletti. Güneş'i 611 maçta görev yapan Hami Mandıralı takip etti. Mandıralı ayrıca 273 golle Trabzonspor formasıyla en çok gol atan isim.



SON 4 MAÇTA GÜLDÜ

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı. Fırtına, 2007-08 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008-09'da Ankaraspor'u 2-0, 2015-16'da Bursaspor'u 1-0, 2016-17'de Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-18'de de Konyaspor'u 2-1 yenmişti.



7. KEZ AÇILIŞ DERBİSİ

Karadeniz devi bugüne kadar sezonun açılış maçlarda 6. kez İstanbul'un üç büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile karşılaştı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti.