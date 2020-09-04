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04 Eylül 2020, Cuma
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Fırtına A Spor’da

Fırtına A Spor’da

Ç.Rizespor-Trabzon maçı 17.00’de A Spor’da...

bugün ile hazırlık maçı oynayacak. 'deki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Eddie Newton'un sahaya ideal kadro ile çıkması bekleniyor. Fırtına ilk hazırlık sınavında 'a rakibinin sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Günübirlik olarak Rize'ye gidecek olan takım, maçtan sonra kente dönecek.
  1. 4.9.2020
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