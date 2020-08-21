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21 Ağustos 2020, Cuma
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Menajerim görüşüyor

Menajerim görüşüyor

: Menajerim görüşüyor. 10 güne belli olur. Trabzon’u istiyorum.

Fırtına'nın listesinde olan , menajerinin ile görüştüğünü açıkladı. 28 yaşındaki santrfor, "Temsilcim Trabzonspor ve Hannover 96 ile görüşüyor. Kulüpler anlaşırsa transferim gerçekleşir. En geç 10 gün içinde bu mesele netleşir. Tabii ki ben de Trabzonspor'da oynamak isterim" dedi. 1.90'lık golcü geçen sezon 'da 36 maçta boy gösterirken 19 gol attı ve 6 asist yaptı. Hamburg doğumlu futbolcu, A 'ndan da davet beklediğini sözlerine ekledi.
  1. 21.8.2020
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