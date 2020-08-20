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20 Ağustos 2020, Perşembe
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Serdar’da sona doğru

Serdar’da sona doğru

, ’ın inadını kırmak üzere. Kapı 1 milyon euro’dan açılmıştı. Rakam 700 binlere indi.

Hücumda yelpazesini genişletmek isteyen bordo-mavililer, 'ın Türk yıldızı 'a kanca atmıştı. ekibi uzun süre 1 milyon euro bonserviste ısrar edince rafa kaldırılmıştı. Ancak Darmstadt başka teklif alamayınca pazarlıklar yeniden başladı. temsilcisinin 500 bin euro önerisini kabul etmeyen Almanlar, 700 bin euro istiyor. Son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu verecek. 28 yaşındaki hücum oyuncusu için bu rakamı uygun görürse Serdar Dursun gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Tecrübeli forvet de bir an önce görüşmelerin olumlu şekilde tamamlanmasını bekliyor.

ÇOK HAVALI!
'un, transfer listesinde yer alan Serdar Dursun uzun boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor. 1.90 boyundaki santrfor hava toplarında çok etkili. Takım sıkıştığında tıpkı Sörltoh gibi kendisine atılan topları da çok iyi saklayabiliyor.

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Serdar geçen sezon ligde 16, kupada 3 gol attı. Toplamda 19 defa fileleri sarsmayı başardı.

  1. 20.8.2020
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