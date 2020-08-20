Serdar’da sona doğru
Trabzonspor, Darmstadt’ın inadını kırmak üzere. Kapı 1 milyon euro’dan açılmıştı. Rakam 700 binlere indi.
Hücumda yelpazesini genişletmek isteyen bordo-mavililer, Darmstadt'ın Türk yıldızı Serdar Dursun'a kanca atmıştı. Alman ekibi uzun süre 1 milyon euro bonserviste ısrar edince transfer rafa kaldırılmıştı. Ancak Darmstadt başka teklif alamayınca pazarlıklar yeniden başladı. Karadeniz temsilcisinin 500 bin euro önerisini kabul etmeyen Almanlar, 700 bin euro istiyor. Son kararı başkan Ahmet Ağaoğlu verecek. 28 yaşındaki hücum oyuncusu için bu rakamı uygun görürse Serdar Dursun gelecek sezon bordo-mavili formayı giyecek. Tecrübeli forvet de bir an önce görüşmelerin olumlu şekilde tamamlanmasını bekliyor.
ÇOK HAVALI!
Trabzonspor'un, transfer listesinde yer alan Serdar Dursun uzun boyu ve güçlü fiziğiyle ön plana çıkıyor. 1.90 boyundaki santrfor hava toplarında çok etkili. Takım sıkıştığında tıpkı Sörltoh gibi kendisine atılan topları da çok iyi saklayabiliyor.
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Serdar geçen sezon ligde 16, kupada 3 gol attı. Toplamda 19 defa fileleri sarsmayı başardı.
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Serdar’da sona doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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