‘Edgar Le’yi göreceğim’

Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı Edgar Le geçen sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda basını, 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da Feyenoord'ta forma giyeceğini iddia ederken, Fırtına'ın yeni hocası Eddie Newton'dan ilginç bir çıkış geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Onu idmanlarda görmek istiyorum. Hakkındaki kararı sonra vereceğim" dedi.