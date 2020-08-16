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16 Ağustos 2020, Pazar
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’yi göreceğim’

‘Edgar Le’yi göreceğim’

transferinde Lille'den renklerine bağladığı geçen sezon 'a kiralanmıştı. basını, 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da Feyenoord'ta forma giyeceğini iddia ederken, Fırtına'ın yeni hocası 'dan ilginç bir çıkış geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Onu idmanlarda görmek istiyorum. Hakkındaki kararı sonra vereceğim" dedi.

transferinde Lille'den renklerine bağladığı geçen sezon 'a kiralanmıştı. basını, 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da Feyenoord'ta forma giyeceğini iddia ederken, Fırtına'ın yeni hocası 'dan ilginç bir çıkış geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Onu idmanlarda görmek istiyorum. Hakkındaki kararı sonra vereceğim" dedi.

  1. 16.8.2020
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