‘Edgar Le’yi göreceğim’
Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı Edgar Le geçen sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda basını, 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da Feyenoord'ta forma giyeceğini iddia ederken, Fırtına'ın yeni hocası Eddie Newton'dan ilginç bir çıkış geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Onu idmanlarda görmek istiyorum. Hakkındaki kararı sonra vereceğim" dedi.
Bordo-mavililerin Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den renklerine bağladığı Edgar Le geçen sezon Feyenoord'a kiralanmıştı. Hollanda basını, 26 yaşındaki oyuncunun bu sezon da Feyenoord'ta forma giyeceğini iddia ederken, Fırtına'ın yeni hocası Eddie Newton'dan ilginç bir çıkış geldi. 47 yaşındaki çalıştırıcı "Onu idmanlarda görmek istiyorum. Hakkındaki kararı sonra vereceğim" dedi.
- 16.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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