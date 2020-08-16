Trabzonspor'un gözdesi Mendoza'dan haber var: Gelmeye hazırım - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
16 Ağustos 2020, Pazar
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'un gözdesi Mendoza'dan haber var: Gelmeye hazırım

Trabzonspor'un gözdesi Mendoza'dan haber var: Gelmeye hazırım

, Kolombiyalı yıldız 'yı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. 28 yaşındaki futbolcu da “Kulübümle anlaşın, ben gelirim” dedi. ’in yüksek bonservis istemesi ciddi sorun.

temsilcisi yaklaşan sezon öncesi transferlerini bir an önce tamamlamak istiyor. Scout ekibinin beğendiği, teknik direktör Eddie Newton'ın onayladığı, yönetimin de temasa geçtiği isimlerden biri de . Kolombiyalı futbolcu için kulübü ile pazarlıkları sürdüren bordo-mavililer henüz önemli bir mesafe kat edemedi. Fransız temsilcisi, Kolombiyalı kanat oyuncusu için kapıyı 3.5 milyon euro'dan açmıştı. Kontratı gelecek sezon biteceği için Mendoza'dan para kazanmak isteyen Amiens engeli henüz aşılamadı.

ŞARTLAR ZORLANIYOR
yönetimi, Amiens'in tutumu sebebiyle Stiven Mendoza transferi için fazla ısrarcı olmasa da oyuncudan gelen sürpriz mesaj umutları artırdı. Kolombiyalı futbolcu "Ben kariyerimi Trabzonspor'da sürdürmeye hazırım. Gelmek istiyorum. Siz kulübümle anlaşın yeter" ifadelerini kullandı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle görüşüp indirim isteyeceği de belirtildi. Karadeniz temsilcisi Amiens ile bir kez daha görüşecek. Fiyat kırmaları halinde Trabzonspor'a gelmeyi çok isteyen Stiven Mendoza ile anlaşılacak.

  1. 16.8.2020
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