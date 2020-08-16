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16 Ağustos 2020, Pazar
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Bir pozitif daha

Bir pozitif daha

'da corona virüsü belirtileri gösteren bir oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı. - 19 testinde pozitif sonuca rastlanan bu oyuncu da ev izolasyonuna alındı. Bordo-mavili kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada iki oyuncunun da tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

'da corona virüsü belirtileri gösteren bir oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı. - 19 testinde pozitif sonuca rastlanan bu oyuncu da ev izolasyonuna alındı. Bordo-mavili kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada iki oyuncunun da tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

  1. 16.8.2020
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