Bir pozitif daha

Trabzonspor'da corona virüsü belirtileri gösteren bir oyuncunun daha test sonucu pozitif çıktı. COVİD- 19 testinde pozitif sonuca rastlanan bu oyuncu da ev izolasyonuna alındı. Bordo-mavili kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada iki oyuncunun da tedavilerinin sürdüğünü belirtti.