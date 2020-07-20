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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Hakem rezaleti

Hakem rezaleti

Yıllardır sistematik bir şekilde önü kesilen bordo-mavili takım, dün de duvarına çarptı. Ndiaye’nin golünde el uydurdu, gole giden ’u skandalla durdurdu.

'de hemen her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıkıyor. Yıllardır sistematik olarak hakemler tarafından yarış dışına itilen, aleyhinde skandal kararlar verilen, net penaltıları es geçilen devinin dün de kaderi değişmedi. , maçına istekli ve tempolu başladığı anlarda hakem engeline takıldı. Karaoğlan maçın hemen başlarında orta sahada Abdülkadir Ömür'e yapılan sert faulü es geçerken ardından , rakip oyuncuları geçip gole giderken kendisine faul yapılmasına rağmen, faul yapmışçasına oyunu durdurdu. 24. dakikada ise Abdulkadir Parmak'a yapılan kartlık faulü görmezden gelen Karaoğlan, Trabzonspor'un oyun temposunun önündeki en büyük engel oldu. Karaoğlan maçın 74. dakikasında Ndiaye'nin şutunda sırtı dönük Ekuban'ın eline çarptığı gerekçeyle golü iptal etti.

GÖRÜP TERS KARAR VERDİ

Fırtına böylece bu yıl da birçok maçta alenen hakem kurbanı oldu, resmen 29 puanı buhar edildi. Yine aynı dönemlerde VAR'a gidip pozisyonu net şekilde görmesine rağmen ters kararlar veren, net golü iptal etmek için VAR'a giderek ofsayt kararı vererek tarihe geçen hakemleri de gördük... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karşılaşması sonrası "Bu artık hata filan değil. Ligin sonucuna tesir ediliyor" diyerek isyanını bir kez daha dile getirmişti. maçı sonrası ise çok sert bir açıklama yapan Trabzonspor'a şaşırtıcı bir şekilde MHK Başkanı anında cevap vermiş ve şaşkınlık oluşturmuştu.

  1. 20.7.2020
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