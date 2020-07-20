Hakem rezaleti
Yıllardır sistematik bir şekilde önü kesilen bordo-mavili takım, dün de Atilla Karaoğlan duvarına çarptı. Ndiaye’nin golünde el uydurdu, gole giden Sörloth’u skandalla durdurdu.
Süper Lig'de hemen her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıkıyor. Yıllardır sistematik olarak hakemler tarafından yarış dışına itilen, aleyhinde skandal kararlar verilen, net penaltıları es geçilen Karadeniz devinin dün de kaderi değişmedi. Trabzonspor, Konyaspor maçına istekli ve tempolu başladığı anlarda hakem Atilla Karaoğlan engeline takıldı. Karaoğlan maçın hemen başlarında orta sahada Abdülkadir Ömür'e yapılan sert faulü es geçerken ardından Sörloth, rakip oyuncuları geçip gole giderken kendisine faul yapılmasına rağmen, faul yapmışçasına oyunu durdurdu. 24. dakikada ise Abdulkadir Parmak'a yapılan kartlık faulü görmezden gelen Karaoğlan, Trabzonspor'un oyun temposunun önündeki en büyük engel oldu. Karaoğlan maçın 74. dakikasında Ndiaye'nin şutunda sırtı dönük Ekuban'ın eline çarptığı gerekçeyle golü iptal etti.
GÖRÜP TERS KARAR VERDİ
Fırtına böylece bu yıl da birçok maçta alenen hakem kurbanı oldu, resmen 29 puanı buhar edildi. Yine aynı dönemlerde VAR'a gidip pozisyonu net şekilde görmesine rağmen ters kararlar veren, net golü iptal etmek için VAR'a giderek ofsayt kararı vererek tarihe geçen hakemleri de gördük... Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir karşılaşması sonrası "Bu artık hata filan değil. Ligin sonucuna tesir ediliyor" diyerek isyanını bir kez daha dile getirmişti. Gaziantep maçı sonrası ise çok sert bir açıklama yapan Trabzonspor'a şaşırtıcı bir şekilde MHK Başkanı Zekeriya Alp anında cevap vermiş ve şaşkınlık oluşturmuştu.
- 20.7.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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