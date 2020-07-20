Hakem rezaleti

Süper Lig'de hemen her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıkıyor. Yıllardır sistematik olarak hakemler tarafından yarış dışına itilen, aleyhinde skandal kararlar verilen, net penaltıları es geçilen Karadeniz devinin dün de kaderi değişmedi. Trabzonspor, Konyaspor maçına istekli ve tempolu başladığı anlarda hakem Atilla Karaoğlan engeline takıldı. Karaoğlan maçın hemen başlarında orta sahada Abdülkadir Ömür'e yapılan sert faulü es geçerken ardından Sörloth, rakip oyuncuları geçip gole giderken kendisine faul yapılmasına rağmen, faul yapmışçasına oyunu durdurdu. 24. dakikada ise Abdulkadir Parmak'a yapılan kartlık faulü görmezden gelen Karaoğlan, Trabzonspor'un oyun temposunun önündeki en büyük engel oldu. Karaoğlan maçın 74. dakikasında Ndiaye'nin şutunda sırtı dönük Ekuban'ın eline çarptığı gerekçeyle golü iptal etti.

GÖRÜP TERS KARAR VERDİ

Fırtına böylece bu yıl da birçok maçta alenen hakem kurbanı oldu, resmen 29 puanı buhar edildi. Yine aynı dönemlerde VAR'a gidip pozisyonu net şekilde görmesine rağmen ters kararlar veren, net golü iptal etmek için VAR'a giderek ofsayt kararı vererek tarihe geçen hakemleri de gördük... Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir karşılaşması sonrası "Bu artık hata filan değil. Ligin sonucuna tesir ediliyor" diyerek isyanını bir kez daha dile getirmişti. Gaziantep maçı sonrası ise çok sert bir açıklama yapan Trabzonspor'a şaşırtıcı bir şekilde MHK Başkanı Zekeriya Alp anında cevap vermiş ve şaşkınlık oluşturmuştu.