Fırtına’ya hakem darbesi! Bu pozisyonlar çok tartışıldı

Süper Lig'de bitime iki hafta kalsa da hemen her hafta yeni bir hakem skandalı ortaya çıkıyor. Yıllardır sistematik olarak hakemler tarafından yarış dışına itilen, aleyhinde skandal kararlar verilen, net penaltıları es geçilen Karadeniz devinin bu sezon da kaderi değişmedi. Fırtına bu yıl da birçok maçta alenen hakem kurbanı oldu, resmen 26 puanı buhar edildi. Yine aynı dönemlerde VAR'a gidip pozisyonu net şekilde görmesine rağmen ters kararlar veren, net golü iptal etmek için VAR'a giderek ofsayt kararı vererek tarihe geçen hakemleri de gördük... Başkan Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir karşılaşması sonrası "Bu artık hata filan değil. Ligin sonucuna tesir ediliyor" diyerek isyanını bir kez daha dile getirmişti. Gaziantep maçı sonrası ise çok sert bir açıklama yapan Trabzonspor'a şaşırtıcı bir şekilde MHK Başkanı Zekeriya Alp anında cevap vermişti. Daha önce de birçok kez aynı senaryo sergilendi. 2016'da 19 puanı hakemler tarafından gasp edilen bordo-mavililerin 2017 ve 2018'de 9'ar puanı buharlaştırıldı. Birçok futbol otoritesi alenen hatalı kararlar sonrası şaşkınlıklarını gizleyememiş, "Böylesini ilk kez görüyoruz. Bu kadarı da fazla" yorumlarını yapmıştı.



İŞTE TRABZONSPOR'UN BU SEZON İSYAN ETTİĞİ O MAÇLAR



1. HAFTA KASIMPAŞA-TRABZON: 1-1



DAKİKA 35: Kasımpaşalı Karim Hafez, sağ bek Pereira'yı ceza alanında düşürdü. Cüneyt Çakır penaltı vermedi. VAR'ın başındaki Mete Kalkavan da "Devam" dedi.



MAÇIN HAKEMİ: Cüneyt Çakır



VAR HAKEMİ: Mete Kalkavan





2. HAFTA TRABZON-Y.MALATYA: 2-1



DAKİKA 21: Trabzonspor'un sahasında Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçın 21. dakikasında Caleb Ekuban ceza sahası içinde yere indirildi. Bu son derece kritik pozisyonda penaltı verilmedi. Bu net penaltının es geçilmesi de skandal olarak kayıtlara geçti.



MAÇIN HAKEMİ: Koray Gençerler



VAR HAKEMİ: Halis Özkahya





3. HAFTA FENERBAHÇE-TRABZON: 1-1



DAKİKA 33: Nwakaeme, ceza alanı içinde Zanka'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ve VAR bu pozisyonda penaltı olmadığı yönünde karar vererek çıldırttı.



MAÇIN HAKEMİ: Fırat Aydınus



VAR HAKEMİ: Ali Palabıyık





4. HAFTA TRABZON-G.BİRLİĞİ: 2-2



DAKİKA 84: Orta sahada Daniel Sturridge'e yapılan pozisyonda faul kararı çıkmıyor. Ankara ekibi pozisyonunun devamında beraberlik golünü buluyor.



MAÇIN HAKEMİ: Mete Kalkavan



VAR HAKEMİ: Hüseyin Göçek





5. HAFTA SİVASSPOR-TRABZON: 2-1



DAKİKA 41: Donis Avdijaj'ın rakipten temiz aldığı topta faul kararı verildi. Bu atağın devamında Sivasspor bu karşılaşmadaki ilk golünü kaydetti.



DAKİKA 80: : Sörloth'un kullandığı penaltıda kurallar gereği Sivasspor kalecisi Samassa'nın bir ayağının çizgide olması gerek. Penaltı tekrarlanmadı.



MAÇIN HAKEMİ: Y. Kemal Uğurlu



VAR HAKEMİ: Ali Şansalan





7. HAFTA RİZE-TRABZON: 1-2



DAKİKA 68: Boldrin, Kamil Ahmet'e faul yaparak sarı kart görüyor. Devamında Sosa'ya da sert giriyor. Trabzonsporlular 2. sarıdan atılması gerektiğini düşünüyor. Kırmızı verilmiyor.



DAKİKA 76: Rizeli oyuncu, Sosa'nın ayağına basıyor. Hakem 'Müdahale topa' diyor. Devamında Mikel'in pasında top tehlikeli pozisyonda Sturridge'e gelince hakem oyunu durdurup faulü Rizespor lehine veriyor.



MAÇIN HAKEMİ: Hüseyin Göçek



VAR HAKEMİ: Zorbay Küçük





9. HAFTA BAŞAKŞEHİR-TRABZON: 2-2



DAKİKA 38: Başakşehir forveti Crivelli topu ceza sahası içinde elle kesiyor. Trabzonsporlular penaltı bekliyor. Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen görmezden geliyor.



DAKİKA 90+5: Daha önceden sarı kartı bulunan Martin Skrtel, Sörloth'a arkadan sert bir darbe vuruyor. İkinci sarıdan atılması gerekirken sadece faul çalınıyor.



MAÇIN HAKEMİ: Ali Palabıyık



VAR HAKEMİ: Abdulkadir Bitigen





10. HAFTA TRABZON-GÖZTEPE: 0-1



DAKİKA 27-28-44: Soner 27'de Sosa'ya 28 ve 44'te Yusuf'a 3 tehlikeli hareket yapıyor. Hiçbirinde sarı görmüyor. 2. yarının hemen başında kart görüyor. Öncekilerden biri verilse kırmızıdan atılacaktı.



DAKİKA 56: Jerome'un arkadan gelip Jose Sosa'yı biçmesine kırmızı kart çıkmıyor. VAR'dan da izleme tavsiyesi gelmiyor.



DAKİKA 58: Sörloth ceza sahası içinde Titi'nin net müdahalesiyle yerde kalıyor. Hakem Fırat Aydınus görmüyor VAR yine sessiz kalıyor.



MAÇIN HAKEMİ: Fırat Aydınus



VAR HAKEMİ: Koray Gençerler





15. HAFTA TRABZON-DENİZLİ: 1-2



MAÇTA iki kritik pozisyon oldu. İlkinde iki Denizlisporlu oyuncu topa elle dokundu. İkincisinde Ekuban ceza sahasında indirildi. Kalkavan yine es geçti.



MAÇIN HAKEMİ: Halis Özkahya



VAR HAKEMİ: Mete Kalkavan





24. HAFTA G.ANTEP-TRABZON: 1-1



DURAKLAMA anlarından üstteki pozisyonun devamında Nwkaeme golü attı. Ama Özkahya bu pozisyonda A. Ömür'ün faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.



MAÇIN HAKEMİ: Halis Özkahya



VAR HAKEMİ: Özgüç Türkalp





26. HAFTA TRABZON-BAŞAKŞEHİR: 1-1



SKRTEL, hava topuna yükselmeye çalışan Trabzonsporlu Nwakaeme'yi bir eliyle formasından çekip öbürüyle omuzuna basıp net şekilde indirdi. Hakem Aydınus "Devam" dedi. VAR başındaki Mete Kalkavan uyudu.



MAÇIN HAKEMİ: Fırat Aydınus



VAR HAKEMİ: Mete Kalkavan





28. HAFTA ALANYA-TRABZON: 2-2



DAKİKA 28: Caulker, Abdülkadir Ömür'e son adamken taban giriyor. Hakem Karaoğlan ve VAR'daki Bitigen pozizyonda sessiz kalıyor...



MAÇIN HAKEMİ: Atilla Karaoğlan



VAR HAKEMİ: Abdulkadir Bitigen



29. HAFTA TRABZON-ANKARAGÜCÜ: 1-1



DAKİKA 85: Trabzon'un net penaltısını es geçti, VAR'a gitti, penaltı vermemek için ofsayt uydurdu, tarihe geçti. KARAR OFSAYT





32. HAFTA DENiZLİ-TRABZON: 2-1



Dk. 61: Novak'ın kullandığı taç atışı sonrası top Oğuz Yılmaz'ın eline çarptı. Ama ne hakem Yaşar Kemal Uğurlu ne de VAR'daki Özgür Yankaya bunu gördü.

Görüntüler beINSports'tan alınmıştır...



2018-2019'DA 9 PUAN GÜME GİTTİ



ANKARAGÜCÜ-TRABZONSPOR: 2-2



UYDURMA FAUL



90+1. dakikada hakem Mete Kalkavan Trabzonspor aleyhine uydurma bir faul verdi ve devamında başkent ekibi golü atarak eşitliği sağladı. 2 puan uçup gitmiş oldu.

TRABZONSPOR-BAŞAKŞEHİR: 2-4



İNFİAL OLUŞTURDU



Meler Ekuban'ın net penaltısını vermedi, Pereira'nın ayağını kıran Arda'yı atamadı, Ekuban'ın kendi kalesine attığı goldeki faulü ve Başakşehir'in ikinci golden önceki faulü görmedi ve Karadeniz ekibinin büyük tepkisini çekti.

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR: 2-2



HAKSIZLIKLAR ABİDESİ



Caner, Abdülkadir'in burnuna vurdu, Adriano da Amiri'nin ayağına sert girerek iki yerden deldi, iki kırmızı kartı hakem Umut Meler vermedi. Rodallega'nın net penaltısını vermeyen Meler, ayrıca uydurma bir faul sonrası Beşiktaş'ın gol atmasına neden oldu.

ANTALYA-TRABZONSPOR: 1-1



PENALTI VERİLMEDİ



Bu maçta hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Trabzonspor'un net penaltısını es geçti.