Gözler sahada kulaklar Konya'da! İşte Trabzonspor'un Denizlispor maçı 11'i - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
13 Temmuz 2020, Pazartesi
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Gözler sahada kulaklar 'da! İşte 'un maçı 11'i

Gözler sahada kulaklar Konya'da! İşte Trabzonspor'un Denizlispor maçı 11'i

’in 32. haftasında , 'a konuk oluyor. Kritik günde devi sahaya tek hedef 3 puan parolasıyla çıkıyor. Fırtına, yine 21.00’de başlayacak maçta ’in ’da puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Denizlispor - Trabzonspor maçı öncesi öne çıkan bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...

ligde oynadığı son dört karşılaşmada aldığı üç beraberlik ve bir galibiyet ile şampiyonluk şansını azaltırken; lider ile aradaki puan farkının dörde çıkmasına neden olmuştu. Bordo-mavili takım kalan üç haftadaki tüm maçlarını kazanarak Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Bu nedenle 'u yenmek isteyen bordo-mavililerin kulağı ise 'dan gelmesi beklenen güzel haberlerde olacak. Ligde kalan üç maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.

HEDEF 3 MAÇTA 9 PUAN

, son günlerde yaşanan puan kayıplarının oluşturduğu moral bozukluğunu gidermek için yoğun çaba harcıyor. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan 41 yaşındaki çalıştırıcının, "Bizim işimiz sahada. Gerekeni yapacağız. Kalan bütün maçları almamız şart. Asla pes etmek, vazgeçmek ya da yılmak yok. Milyonlarca taraftarımız bizden bunu istiyor ve bekliyor. Biz kazanalım daha sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dediği belirtiliyor. Futbolcuların da kalan üç maçta dokuz puan almak için söz verdiği dile getirildi

İLK MAÇI 2-1 KAYBETMİŞTİ

'in 32. haftasında bugün deplasmanda 'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında zorlanıyor. Bordo- mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini dokuz sezon sonra karşılaştığı Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı. Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi.

MUHTEMEL 11'LER

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa,Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega.

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.

TRABZON 25-7 ÖNDE

Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi yedi kez kazandı. Yedi karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.

SAHA FARK ETMEZ

Bordo-mavililer, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Fırtına, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar dört karşılaşmada eşitliği bozamadı.

SAVUNMA DEĞİŞİYOR

Sakat veya cezalı oyuncular nedeniyle sürekli savunmacıları değiştirmek zorunda kalan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçı için de değişim yapacak. Geçtiğimiz hafta maçında birlikte görevlendirdiği Campi-Hüseyin ikilisini değiştirecek 41 yaşındaki hoca, cezalı Campi'nin yerine Hosseini'ye, Hüseyin'in yerine ise Da Costa'ya görev vermeyi planlıyor.

  1. 13.7.2020
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