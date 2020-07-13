Gözler sahada kulaklar Konya'da! İşte Trabzonspor'un Denizlispor maçı 11'i
Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, Denizlispor'a konuk oluyor. Kritik günde Karadeniz devi sahaya tek hedef 3 puan parolasıyla çıkıyor. Fırtına, yine 21.00’de başlayacak maçta Başakşehir’in Konya’da puan kaybetmesini bekleyecek. İşte Denizlispor - Trabzonspor maçı öncesi öne çıkan bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri...
Trabzonspor ligde oynadığı son dört karşılaşmada aldığı üç beraberlik ve bir galibiyet ile şampiyonluk şansını azaltırken; lider Başakşehir ile aradaki puan farkının dörde çıkmasına neden olmuştu. Bordo-mavili takım kalan üç haftadaki tüm maçlarını kazanarak Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Bu nedenle Denizlispor'u yenmek isteyen bordo-mavililerin kulağı ise Konya'dan gelmesi beklenen güzel haberlerde olacak. Ligde kalan üç maçından da galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Karadeniz ekibi, şampiyonluk şansını son haftaya kadar taşımanın mücadelesini verecek.
HEDEF 3 MAÇTA 9 PUAN
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son günlerde yaşanan puan kayıplarının oluşturduğu moral bozukluğunu gidermek için yoğun çaba harcıyor. Futbolcularıyla sık sık toplantılar yapan 41 yaşındaki çalıştırıcının, "Bizim işimiz sahada. Gerekeni yapacağız. Kalan bütün maçları almamız şart. Asla pes etmek, vazgeçmek ya da yılmak yok. Milyonlarca taraftarımız bizden bunu istiyor ve bekliyor. Biz kazanalım daha sonra neler olacağını hep birlikte göreceğiz" dediği belirtiliyor. Futbolcuların da kalan üç maçta dokuz puan almak için söz verdiği dile getirildi
İLK MAÇI 2-1 KAYBETMİŞTİ
Süper Lig'in 32. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında zorlanıyor. Bordo- mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini dokuz sezon sonra karşılaştığı Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1'lik sonuçla aldı. Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi.
MUHTEMEL 11'LER
Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa,Bergdich, Sacko, Murawski, Mbamba, Özgür, Aissati, Rodallega.
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.
TRABZON 25-7 ÖNDE
Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig tarihinde 40. kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, bugüne dek oynanan 39 maçta 25 galibiyet aldı, Ege temsilcisi yedi kez kazandı. Yedi karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor, bu maçlarda 58 gol atarken kalesinde 29 gol gördü.
SAHA FARK ETMEZ
Bordo-mavililer, Denizli'de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Fırtına, 19 karşılaşmanın 10'unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor'un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar dört karşılaşmada eşitliği bozamadı.
SAVUNMA DEĞİŞİYOR
Sakat veya cezalı oyuncular nedeniyle sürekli savunmacıları değiştirmek zorunda kalan teknik direktör Hüseyin Çimşir, Denizlispor maçı için de değişim yapacak. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor maçında birlikte görevlendirdiği Campi-Hüseyin ikilisini değiştirecek 41 yaşındaki hoca, cezalı Campi'nin yerine Hosseini'ye, Hüseyin'in yerine ise Da Costa'ya görev vermeyi planlıyor.
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Gözler sahada kulaklar Konya'da! İşte Trabzonspor'un Denizlispor maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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