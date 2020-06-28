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28 Haziran 2020, Pazar
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Sabah sınav akşam maç

Sabah sınav akşam maç

Üniversite sınavına giren , Ankaragücü karşısında formayı giydi. Maç sonu 2 puan kaybı için taraftardan özür diledi.

devinin Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada kasığından sakatlanan 'ın yanı sıra sakatlığı düzelen kaptan da yeniden takıma döndü. Arjantinli yıldız, 3 hafta sonra sahaya çıktı. Bu arada yüzbinlerce öğrencinin katılığı 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 'un genç kalecisi Uğurcan Çakır da girdi. Sabah üniversite sınavına girerken görüntülenen 24 yaşındaki kaleci, maske ile okula giriş yaptı. Akşam da maça çıkan Uğurcan, önemli birkaç kurtarışa imza attı. Yıldız isim maç sonu ise kaybedilen 2 puan için taraftardan özür diledi. Uğurcan, "Ümidimizi kaybetmiyoruz. Herkes çok üzgün ama kafamızı dik tutacağız. Şampiyon olmak istiyoruz. Özür diliyoruz" dedi.
  1. 28.6.2020
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