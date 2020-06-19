Keyifler yerinde

Fırtına'da 1 günlük iznin ardından Alanyaspor mesaisi başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sabah yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Çimşir, sıcak nedeniyle çalışma sırasında sık sık su molası verdi.