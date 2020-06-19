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19 Haziran 2020, Cuma
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Keyifler yerinde

Keyifler yerinde

Fırtına'da 1 günlük iznin ardından mesaisi başladı. yönetiminde sabah yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Çimşir, sıcak nedeniyle çalışma sırasında sık sık su molası verdi.

Fırtına'da 1 günlük iznin ardından mesaisi başladı. yönetiminde sabah yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Çimşir, sıcak nedeniyle çalışma sırasında sık sık su molası verdi.

  1. 19.6.2020
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