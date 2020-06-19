Keyifler yerinde
Fırtına'da 1 günlük iznin ardından Alanyaspor mesaisi başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sabah yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Çimşir, sıcak nedeniyle çalışma sırasında sık sık su molası verdi.
Fırtına'da 1 günlük iznin ardından Alanyaspor mesaisi başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde sabah yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncuların toparlanma, ikinci gruptaki oyuncuların ise telafi çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Çimşir, sıcak nedeniyle çalışma sırasında sık sık su molası verdi.
- 19.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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