Hüseyin Çimşir'den futbolculara uyarı!
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, oyuncularından 2-1’lik skoru akıllarından silmelerini istedi: “Hiç avantajımız yokmuş gibi kazanmaya oynayacağız.”
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Trabzonspor'un 'final' planı belli oldu. Sahasındaki ilk randevuyu 2-1 kazanan bordo-mavililer, İstanbul'da skoru korumak yerine yine kazanmak için oynayacak.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir idmanlarda da bu yönde çalışmalara ağırlık veriyor. Başarılı çalıştırıcının, oyuncularına, "İlk maçı unutun. Sahaya hiç avantajımız yokmuş gibi çıkıp yine kazanmak için oynayacağız. Size güveniyorum. Bu inancınız ve iştahınızla inşallah iki kupayı da alacağız" dediği öğrenildi.
KADRODA REVİZYON OLACAK
Hüseyin Çimşir, Fenerbahçe karşısında kadroda da mini revizyon yapacak. Bordo-mavili hocanın kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşler'e, stoperde ise Da Costa yerine Hosseini'ye görev vermesi bekleniyor. Orta sahada ise Abdülkadir Parmak'ın yanında Guilherme'nin cezası nedeniyle Ndiiaye olacak. Diğer mevkilerde ise Göztepe maçında görev yapanlar yerlerini koruyacak. Öte yandan Fenerbahçe'ye karşı forma giymek isteyen oyuncular antrenmanlarda teknik heyetin gözüne girebilmek büyük çaba harcıyor.
- 15.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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