Trabzonspor'da şampiyonluk primi belli oldu

Süper Lig'in 27'inci haftasında deplasmanda Göztepe'yi 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız kapatan bordo-mavililerde tüm planlar şampiyonluğa göre yapıldı.

Özellikle UEFA'dan gelen ceza sonrasında takımla yakından ilgilenen ve bu süreçte CAS'a yönetimle birlikte detaylı bir savunma yapan Ahmet Ağaoğlu, şampiyonluk primini de belirledi.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 2 MİLYON EURO

61 saat'in haberine göre, Göztepe galibiyetinden memnun olan ve lige verilen aradan sonra iyi bir dönüş yapan takımına, şampiyon olması halinde 2 milyon Euro dağıtacak.

SON 16 SEZONUN EN İYİ DEPLASMAN PERFORMANSI

Trabzonspor, Süper Lig'de bu sezon son 16 sezonun en iyi dış saha performansını yakaladı. Bordo-mavililer 2004-2005 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlarda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan bordo-mavililer bu sezon da dış sahada 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından puan ya da puanlarla ayrılması halinde de yeni bir rekora imza atmış olacak.