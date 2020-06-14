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14 Haziran 2020, Pazar
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'da şampiyonluk primi belli oldu

Trabzonspor'da şampiyonluk primi belli oldu

27. haftasında deplasmanda 'yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdüren 'da başkan şampiyonluk primini belirledi. Bordo-mavililer şampiyon olması halinde 2 milyon Euro dağıtılacak.

'in 27'inci haftasında deplasmanda 'yi 3-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız kapatan bordo-mavililerde tüm planlar şampiyonluğa göre yapıldı.

Özellikle 'dan gelen ceza sonrasında takımla yakından ilgilenen ve bu süreçte 'a yönetimle birlikte detaylı bir savunma yapan , şampiyonluk primini de belirledi.

ŞAMPİYONLUK PRİMİ 2 MİLYON EURO

61 saat'in haberine göre, Göztepe galibiyetinden memnun olan ve lige verilen aradan sonra iyi bir dönüş yapan takımına, şampiyon olması halinde 2 milyon Euro dağıtacak.

SON 16 SEZONUN EN İYİ DEPLASMAN PERFORMANSI

, Süper Lig'de bu sezon son 16 sezonun en iyi dış saha performansını yakaladı. Bordo-mavililer 2004-2005 sezonunda deplasmanda oynadığı maçlarda 10 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu sezon şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan bordo-mavililer bu sezon da dış sahada 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. ekibi önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağı Aytemiz maçından puan ya da puanlarla ayrılması halinde de yeni bir rekora imza atmış olacak.

  1. 14.06.2020
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