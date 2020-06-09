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09 Haziran 2020, Salı
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Kahramanlara hediye forma

Kahramanlara hediye forma

 Başkan , koronavirüs sürecinde canla başla mücadele eden doktorları unutmadı.

Başkan , koronavirüs sürecinde canla başla mücadele eden doktorları unutmadı. Doğan, İstinye Devlet Hastanesi'nde gecesini gündüzüne katan çalışanlara 25 forma hediye etti.
  1. 9.6.2020
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