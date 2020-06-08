Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler...

12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in 27. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. İşte bordo-mavililerin bugünkü idmanından kareler...

8 Haziran 2020 Pazartesi 14:19
Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler...

Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.

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Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler...

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler...

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler...

İşte bugünkü antrenmandan kareler...

Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler...
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