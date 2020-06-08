Trabzonspor'da hedef Göztepe! İşte idmandan kareler...
12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'in 27. haftasında İzmir ekibi Göztepe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. İşte bordo-mavililerin bugünkü idmanından kareler...
8 Haziran 2020 Pazartesi 14:19
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Trabzonspor, Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 27. haftasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına başladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.