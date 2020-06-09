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09 Haziran 2020, Salı
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Günün fotoğrafı

Günün fotoğrafı

'da yer bordo gök mavi... Şehirde dağa taşa sevgisi işlenmiş durumda.

'da yer bordo gök mavi... Şehirde dağa taşa sevgisi işlenmiş durumda. Minik bir taraftar da sırtına Trabzon'un plakası olan 61 numarasını ve kaptan Sosa'nın adını yazdırmış, raket gibi kullandığı sol ayağıyla şutunu atıyor. Bu kare sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.
  1. 9.6.2020
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