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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Çocukluk hayalim

Çocukluk hayalim

Fırtına'nın kalecisi , en büyük hayalinin şampiyonluk olduğunu söyledi. eldiven, " taraftarı bir çocuk olarak Trabzonspor'da oynayıp, şampiyonluklar yaşamak ve gitmek istiyordum. Şu an hem lige hem de kupaya yakınız. Bu hedefler çalışma azmimi körüklüyor ve motive ediyor. bunları düşünmeden uyuyamıyorum" diye konuştu.

Fırtına'nın kalecisi , en büyük hayalinin şampiyonluk olduğunu söyledi. eldiven, " taraftarı bir çocuk olarak Trabzonspor'da oynayıp, şampiyonluklar yaşamak ve gitmek istiyordum. Şu an hem lige hem de kupaya yakınız. Bu hedefler çalışma azmimi körüklüyor ve motive ediyor. bunları düşünmeden uyuyamıyorum" diye konuştu.

HÜSEYİN HOCA ÇOK İYİ
Uğurcan, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilgili de konuşarak, "Hüseyin hoca öncelikle çok iyi bir insan. Oyuncularla kurduğu diyaloglar, taktik bilgisi ve anlayışı iyi olan bir teknik adam. Varlığı güvende hissettiriyor. Karşınızda size güvenen biri olunca onun için sahada her şeyi vermek istiyorsunuz. Daha çok çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.

  1. 10.6.2020
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