Çocukluk hayalim

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır, en büyük hayalinin şampiyonluk olduğunu söyledi. Genç eldiven, "Trabzonspor taraftarı bir çocuk olarak Trabzonspor'da oynayıp, şampiyonluklar yaşamak ve milli takıma gitmek istiyordum. Şu an hem lige hem de kupaya yakınız. Bu hedefler çalışma azmimi körüklüyor ve motive ediyor. Geceleri bunları düşünmeden uyuyamıyorum" diye konuştu.

HÜSEYİN HOCA ÇOK İYİ

Uğurcan, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilgili de konuşarak, "Hüseyin hoca öncelikle çok iyi bir insan. Oyuncularla kurduğu diyaloglar, taktik bilgisi ve anlayışı iyi olan bir teknik adam. Varlığı güvende hissettiriyor. Karşınızda size güvenen biri olunca onun için sahada her şeyi vermek istiyorsunuz. Daha çok çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.