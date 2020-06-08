Joao Pereira Trabzonspor'da ikinci baharını yaşıyor!
Trabzonspor ile sözleşmesini 1 yıl daha uzatan Joao Pereira, ikinci baharını yaşıyor. Portekizli oyuncu, Sporting Lizbon'un ardından en fazla bordo-mavili formayı sırtladı.
Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun katılımıyla sözleşmesini 1 yıl daha uzatan 36 yaşındaki Joao Pereira, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Başaralı sağ bek, Portekiz takımı Sporting Lizbon'un ardından en çok formayı Karadeniz ekibinde terletti. 5 sezon geçirdiği Sporting Lizbon'da 140 maça çıkan Pereira, 6 da gol attı. Başarılı oyuncu, bordo-mavili takım ile 4 sezonda 105 karşılaşmada görev aldı, 3 kez fileleri havalandırdı. Bu sezon ve önümüzdeki sezon forma giymesi muhtemel maçlarla birlikte Pereira'nın formasını en çok giydiği takım Trabzonspor olacak.
SÜPER LİG İÇİN SABIRSIZLANIYOR
Trabzonspor'un Portekizli futbolcusu Joao Pereira, Süper Lig'in başlamasını ise sabırsızlıkla bekliyor. Kariyerinin en önemli dönemlerinden birini şampiyonlukla taçlandırmak isteyen yıldız oyuncu, antrenmanlarda tüm hırsıyla mücadele ediyor. Aynı zamanda gelecekte yerini alması beklenen Serkan Asan ve diğer genç oyunculara da tecrübelerini aktarıyor.
"TARİH YAZMAYA YAKINIZ"
Trabzonspor olarak bu yıl tarih yazmaya çok yakın olduklarını vurgulayan Pereira, başarı için elinden gelen tüm çabayı gösterdiğini belirterek, "Takım olarak çok iyi durumdayız. Kulüp içerisinde bulunan herkes çok büyük bir inançla mücadele veriyor. Kalan maçlarda iyi bir performans gösterip hak ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi.
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