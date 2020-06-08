Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon yapılan transfer politikasının olumlu sonuçlarını alan bordo-mavililer, 23 milyon TL kar açıklamıştı. Düşük bütçe ile transferleri bitirmek isteyen Fırtına, Arjantin'de transfer seferine çıktı ve 2 yıldızı gündemine aldı. İşde tüm detaylar...
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:46
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Ekonomik anlamda Süper Lig kulüplerine örnek teşkil eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle verilen arada devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor.
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.
ROTA ARJANTİN
Karadeniz temsilcisi bir yandan Süper Lig'in kalan 8 maçı ve Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililerin scout ekibinin raporladığı iki isim belli oldu.
Arjantin basınında da yer alan haberlere göre Trabzonspor, Rosario'dan sol bek Emanuel Britez ve aynı takımdan orta saha oyuncusu Fabian Rinaudo'yu gündemine aldı.