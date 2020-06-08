Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden... - Son dakika Trabzonspor haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
08 Haziran 2020, Pazartesi
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Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon yapılan transfer politikasının olumlu sonuçlarını alan bordo-mavililer, 23 milyon TL kar açıklamıştı. Düşük bütçe ile transferleri bitirmek isteyen Fırtına, Arjantin'de transfer seferine çıktı ve 2 yıldızı gündemine aldı. İşde tüm detaylar...
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:46
Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

Ekonomik anlamda Süper Lig kulüplerine örnek teşkil eden Trabzonspor, transfer çalışmalarına corona virüsü nedeniyle verilen arada devam ediyor.

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Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililer yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarını sürdürüyor.

Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen bordo-mavililer gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

ROTA ARJANTİN

Karadeniz temsilcisi bir yandan Süper Lig'in kalan 8 maçı ve Türkiye Kupası için hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan da transfer çalışmalarını yürütüyor. Bordo-mavililerin scout ekibinin raporladığı iki isim belli oldu.

Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

Arjantin basınında da yer alan haberlere göre Trabzonspor, Rosario'dan sol bek Emanuel Britez ve aynı takımdan orta saha oyuncusu Fabian Rinaudo'yu gündemine aldı.

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