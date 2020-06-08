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Fırtına'dan tango seferi! 2 yıldız birden...

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor gelecek sezonun kadrosunu kurmak için düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon yapılan transfer politikasının olumlu sonuçlarını alan bordo-mavililer, 23 milyon TL kar açıklamıştı. Düşük bütçe ile transferleri bitirmek isteyen Fırtına, Arjantin'de transfer seferine çıktı ve 2 yıldızı gündemine aldı. İşde tüm detaylar...

8 Haziran 2020 Pazartesi 06:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





