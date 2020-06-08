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Trabzonspor'dan 3 büyüklere yılın çalımı! 19'luk yıldız...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da tüm hesaplar şampiyonluğa göre yapılıyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi'nde yeniden boy göstermek isteyen Fırtına, gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini çeken 19'luk yıldızı kadrosuna katmaya yakın. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri...
8 Haziran 2020 Pazartesi 06:45
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilmişti.
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Süper Lig'de lider durumda bulunan Trabzonspor, lige verilen bu arada transfer çalışmalarına hız verdi.
Listesindeki oyuncular için görüşmelerini sıklaştıran Trabzonspor; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde olan yıldız futbolcu için girişimlerini sıklaştırdı.
Gösterdiği performansla dev kulüplerinin dikkatini çeken genç yıldız tercihini de yaptı. İşte detaylar...
TRABZONSPOR'U TERCİH ETTİ
Bordo-mavili ekip, Cenk Özkacar transferinde İstanbul ekipleriyle kapışıyor. Altay'ın 1.90 boyundaki genç savunmacısı tüm teklifleri dinlerken rotasının Karadeniz ekibi olması bekleniyor.