Trabzonspor'dan CAS'a resmi başvuru!
Trabzonspor Kulübü mali konulara uymadığı gerekçesi ile Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası almıştı. Bordo-mavili takım bu kararın ardından Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvuruyu yaptı.
UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor, CAS'a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 19:47
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