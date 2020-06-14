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14 Haziran 2020, Pazar
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'dan 'a resmi başvuru!

Trabzonspor'dan CAS'a resmi başvuru!

Kulübü mali konulara uymadığı gerekçesi ile Avrupa Kupaları'ndan 1 yıl men cezası almıştı. Bordo-mavili takım bu kararın ardından Uluslararası 'ne () resmi başvuruyu yaptı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol kurumu tarafından finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan , 'a itiraz için gerekli dosyayı gönderdi. Yaklaşık 28 sayfalık bir savunma hazırlayan bordo-mavili kulübün avukatları, cezanın kalkması için gerekli hamleleri yaptığı ve düzenledikleri savunmalarını CAS'a gönderdiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan CAS'a resmi başvuru!

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 19:47
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