Hüseyin Çimşir: Kayıp istemiyorum! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Trabzonspor Hüseyin Çimşir: Kayıp istemiyorum!

: Kayıp istemiyorum!

Hüseyin Çimşir: Kayıp istemiyorum!

Teknik direktör lige verilen uzun aranın sonrasında yaklaşık 1 ay önce başladıkları çalışmalarında takımın iyi bir hava yakaladığını ve çalışmalarının karşılığını almak istediklerini söyledi.

42 yaşındaki hoca, "Kalan 8 maçın hepsi bizim için aynı zorlukta geçecek. Hiçbirisi birbirinden daha zor ya da kolay değil. Maç maç yürüyerek kayıpsız bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz. Bizim bu saatten sonra herhangi bir kayba kesinlikle tahammülümüz yok" diye konuştu.

  1. 10.6.2020
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