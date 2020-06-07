Rıdvan Dilmen'den Trabzonspor sözleri! "Bütün lobiler kullanılmalı"

Süper Lig gündemini ve Trabzonspor'un men cezasını değerlendiren ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Devlet, kulüp, bütün lobileri kullanarak, Trabzonspor'un bu cezasının kaldırılması lazım. İnşallah hayırlısıyla umut ettiğimiz gibi CAS'tan döner" dedi.
7 Haziran 2020 Pazar 22:43
Güncelleme: 07.06.2020 22:43
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Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında açıklamalarda bulundu. Süper Lig gündemini değerlendiren Dilmen, Trabzonspor'un UEFA tarafından aldığı 1 yıl men cezasıyla alakalı konuştu.
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İŞTE RIDVAN DİLMEN'IN AÇIKLAMALARI
"Geniş kadro olmasından dolayı biraz avantajlı ama Luyindama ve Marcao da sakatlandı."
"Ben adele sakatlıkları bekliyorum, nasıl hazırlandıklarını tahmin ediyorum. 5 değişiklik doğru bir karar, şimdi teknik adamların meziyetleri çıkacak."
"45 dakika oynatacağım seni denebilecek. Federasyonun aldığı ayrı bir doğru karar var, kupa maçlarında uzarsa +1 değişiklik diye doğru bir karar verdiler."
YABANCI SINIRLAMASI YORUMU
"7 Haziran'dayız. Birkaç hafta sonra transfer görüşmeleri başlar. 4 yıllık Fatih Terim döneminde bir karar çıkmıştı, 4 yıl biteli 1 yıl geçti, geciktik."