Trabzonspor zımba gibi! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
11 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Trabzonspor Fırtına zımba gibi! İşte Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

zımba gibi! İşte 'in maçı 11'i

Trabzonspor zımba gibi! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i

'de 3 aylık ara sonrası ilk maçını yarın akşam deplasmanda ile oynayacak , 3 puana kilitlendi. takımda herkesin Göztepe maçında forma giymek istediğini söyledi, “Bir teknik adam için en güzel şey bu... Bu hırs bizi hedefe ulaştıracak” dedi. İşte Çimşir'in muhetemel 11...

'de 3 aylık ara sonrası ilk maçını yarın akşam deplasmanda ile oynayacak , 3 puana kilitlendi. Teknik direktör zorlu mücadele öncesi takımda herkesin kendisinden forma istediğini söyledi. Bu durumun bir hoca için en güzel şey olduğunu vurgulayan Çimşir, "Şundan eminim ki sahaya kim çıkarsa çıksın o formanın hakkını vermek için elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu da bizi rahatlatıyor. Bizi hedefe ulaştıracak olan da bu hırs olacak" diye konuştu.

FARKLI İSİMLER DENİYOR
Antrenmanlardaki çift kaleler ses getirirken, rekabetten memnun olan teknik heyet oyuncuları daha da hırslandırmak için sürekli farklı 11'ler deniyor. İlk onbire girebilmek hatta 21 kişilik kadroya adını yazdırabilmek için yaşanan rekabet ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hüseyin Çimşir'in yarın Göztepe karşısına çıkaracağı takımı belirlerken zorlanması bekleniyor. Bordo-mavililerin en büyük kozu ise kulübede de sahadakileri aratmayacak isimlerin bulunması olacak.

İŞTE MUHTEMEL 11!
Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Ndiaye (Sosa), A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.

ONA HER YER TRABZON!
Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasman karnesine güveniyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde dış sahada yaptığı 12 maçta sadece 1 kez yenilirken; 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Hedef Göztepe'yi de bu seriye ekleyip, 'a lider dönmek.

  1. 11.6.2020
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