Trabzonspor zımba gibi! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i
Süper Lig'de 3 aylık ara sonrası ilk maçını yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacak Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Hüseyin Çimşir takımda herkesin Göztepe maçında forma giymek istediğini söyledi, “Bir teknik adam için en güzel şey bu... Bu hırs bizi hedefe ulaştıracak” dedi. İşte Çimşir'in muhetemel 11...
Süper Lig'de 3 aylık ara sonrası ilk maçını yarın akşam deplasmanda Göztepe ile oynayacak Trabzonspor, 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Hüseyin Çimşir zorlu mücadele öncesi takımda herkesin kendisinden forma istediğini söyledi. Bu durumun bir hoca için en güzel şey olduğunu vurgulayan Çimşir, "Şundan eminim ki sahaya kim çıkarsa çıksın o formanın hakkını vermek için elinden gelenin fazlasını yapacak. Bu da bizi rahatlatıyor. Bizi hedefe ulaştıracak olan da bu hırs olacak" diye konuştu.
FARKLI İSİMLER DENİYOR
Antrenmanlardaki çift kaleler ses getirirken, rekabetten memnun olan teknik heyet oyuncuları daha da hırslandırmak için sürekli farklı 11'ler deniyor. İlk onbire girebilmek hatta 21 kişilik kadroya adını yazdırabilmek için yaşanan rekabet ise teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Hüseyin Çimşir'in yarın Göztepe karşısına çıkaracağı takımı belirlerken zorlanması bekleniyor. Bordo-mavililerin en büyük kozu ise kulübede de sahadakileri aratmayacak isimlerin bulunması olacak.
İŞTE MUHTEMEL 11!
Uğurcan Çakır, Pereira, Campi, Hüseyin, Novak, A.Parmak, Ndiaye (Sosa), A.Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth.
ONA HER YER TRABZON!
Trabzonspor, Göztepe karşısında deplasman karnesine güveniyor. Bordo-mavililer bu sezon ligde dış sahada yaptığı 12 maçta sadece 1 kez yenilirken; 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Hedef Göztepe'yi de bu seriye ekleyip, Trabzon'a lider dönmek.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Trabzonspor zımba gibi! İşte Hüseyin Çimşir'in Göztepe maçı 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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