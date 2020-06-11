Jose Sosa için karar bugün
Ağrıları süren kaptan dün de idmana çıkmadı. Durumu bugün netleşecek.
Trabzonspor Göztepe maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki çalışmaya sakatlığı bulunan Jose Sosa katılmadı. Kas ağrıları devam eden kaptanın oynamak istediği ancak sağlık kurulunun bu durumu riskli bulduğu öğrenildi. Sosa'nın kafilede yer alıp almayacağı bugünkü son antrenmanda belli olacak. Sosa yetişmezse orta sahada Abdulkadir Parmak'ın yanında Badou Ndiaye formayı giyecek.
SOSA'NIN TAKIMIYIZ
8. şampiyonluk tweetleri devam ediyor. Kulübün sosyal medya hesabından dün paylaşılan mesajda Jose Sosa vurgusu yapıldı. "Biz ligin en çok kilit gol pası atan oyuncusu Sosa'nın takımıyız" ifadesinin altında Arjantinli yıldızın bu sezon maç başına 2.8 kilit pası verdiği hatırlatıldı. Paylaşım çok sayıda beğeni aldı.
- 11.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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