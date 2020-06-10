Martin Skrtel: UEFA cezası Trabzonspor'u etkilemez
Medipol Başakşehir'in Slovak yıldızı Martin Skrtel, Çekya basınına yaptığı açıklamada Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değindi. Tecrübeli stoper, UEFA'dan men cezası alan lider Trabzonspor'un bu durumdan etkilenmeyeceğini söylerken, diğer rakiplerinin de en az bordo-mavililer kadar yarışta kendilerini zorlayacağını ifade etti. İşte o sözler...
Medipol Başakşehir forması giyen Skrtel, Çekya basınına Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
"TRABZONSPOR'U ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"
Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini belirten Slovak stoper, "Bunu söylemek zor ama ben etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten şampiyon olursak her şey kesinleşecek. Ayrıca ben yarışın sadece biz ve Trabzonspor arasında geçeceğini sanmıyorum" dedi.
"SÜPER LİG'DE HER ŞEY OLABİLİR"
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Skrtel, "Galatasaray var. Sivasspor var. Hatta belki Beşiktaş da yarışa ortak olacak. Her şey olabilir ve şampiyonluk yarışında büyük laflar ederek gereksiz yere baskı altına girmek istemiyoruz. ifadesini kullandı.
- 10.06.2020
- Güncelleme: 10.06.2020 21:03
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Martin Skrtel: UEFA cezası Trabzonspor'u etkilemez haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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