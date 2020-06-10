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10 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Medipol Başakşehir Skrtel'den şampiyonluk yorumu! "Sadece Trabzonspor..."

: cezası 'u etkilemez

Martin Skrtel: UEFA cezası Trabzonspor'u etkilemez

'in Slovak yıldızı ,  Çekya basınına yaptığı açıklamada 'deki şampiyonluk yarışına değindi. Tecrübeli stoper, 'dan men cezası alan lider 'un bu durumdan etkilenmeyeceğini söylerken, diğer rakiplerinin de en az bordo-mavililer kadar yarışta kendilerini zorlayacağını ifade etti. İşte o sözler...

forması giyen Skrtel, Çekya basınına 'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"TRABZONSPOR'U ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"
'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini belirten Slovak stoper, "Bunu söylemek zor ama ben etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten şampiyon olursak her şey kesinleşecek. Ayrıca ben yarışın sadece biz ve Trabzonspor arasında geçeceğini sanmıyorum" dedi.

"SÜPER LİG'DE HER ŞEY OLABİLİR"
Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Skrtel, " var. var. Hatta belki da yarışa ortak olacak. Her şey olabilir ve şampiyonluk yarışında büyük laflar ederek gereksiz yere baskı altına girmek istemiyoruz. ifadesini kullandı.

  1. 10.06.2020
  2. Güncelleme: 10.06.2020 21:03
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