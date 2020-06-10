Martin Skrtel: UEFA cezası Trabzonspor'u etkilemez

Medipol Başakşehir forması giyen Skrtel, Çekya basınına Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

"TRABZONSPOR'U ETKİLEYECEĞİNİ SANMIYORUM"

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının şampiyonluk yarışını etkilemeyeceğini belirten Slovak stoper, "Bunu söylemek zor ama ben etkileyeceğini sanmıyorum. Zaten şampiyon olursak her şey kesinleşecek. Ayrıca ben yarışın sadece biz ve Trabzonspor arasında geçeceğini sanmıyorum" dedi.

"SÜPER LİG'DE HER ŞEY OLABİLİR"

Şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Skrtel, "Galatasaray var. Sivasspor var. Hatta belki Beşiktaş da yarışa ortak olacak. Her şey olabilir ve şampiyonluk yarışında büyük laflar ederek gereksiz yere baskı altına girmek istemiyoruz. ifadesini kullandı.