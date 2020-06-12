Yok böyle uğurlama
Göztepe'ye konuk olacak Trabzon için müthiş bir uğurlama vardı. Yüzlerce taraftar, takımlarının İzmir'e hareketi öncesi Trabzon Havalimanı'na akın etti.
Göztepe'ye konuk olacak Trabzon için müthiş bir uğurlama vardı. Yüzlerce taraftar, takımlarının İzmir'e hareketi öncesi Trabzon Havalimanı'na akın etti. Meşalelerle takımı uğurlayan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da şehri inletti. Taraftarlar, "Saldır Trabzonum" ve "İnadına Trabzonspor" yazılı pankartlar da açtı.
- 12.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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