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12 Haziran 2020, Cuma
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Yok böyle uğurlama

Yok böyle uğurlama

'ye konuk olacak için müthiş bir uğurlama vardı. Yüzlerce taraftar, takımlarının 'e hareketi öncesi 'na akın etti.

'ye konuk olacak için müthiş bir uğurlama vardı. Yüzlerce taraftar, takımlarının 'e hareketi öncesi 'na akın etti. Meşalelerle takımı uğurlayan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da şehri inletti. Taraftarlar, "Saldır Trabzonum" ve "İnadına " yazılı pankartlar da açtı.

  1. 12.6.2020
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