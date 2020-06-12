Yok böyle uğurlama

Göztepe'ye konuk olacak Trabzon için müthiş bir uğurlama vardı. Yüzlerce taraftar, takımlarının İzmir'e hareketi öncesi Trabzon Havalimanı'na akın etti. Meşalelerle takımı uğurlayan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla da şehri inletti. Taraftarlar, "Saldır Trabzonum" ve "İnadına Trabzonspor" yazılı pankartlar da açtı.