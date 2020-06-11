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11 Haziran 2020, Perşembe
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’i takibe aldılar

Hakan Yeşil’i takibe aldılar

Bordo-mavili ekibin, 2014 yılında iken 'dan kadrosuna kattığı yeteneğiyle Avrupa takımlarının dikkatini çekti.

Bordo-mavili ekibin, 2014 yılında iken 'dan kadrosuna kattığı yeteneğiyle Avrupa takımlarının dikkatini çekti. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon U19 ile 19 maçta 1 gol attı. Alt kategorilerde 48 kez ayyıldızlı formayı giyen Yeşil'i İngiliz Brentford, 'dan Freiburg ve Stuttgart'ın takibe aldığı bildirildi.
  1. 11.6.2020
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