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11 Haziran 2020, Perşembe
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Yaşı küçük ama katkısı büyük

Yaşı küçük ama katkısı büyük

A Milli Takım'ın uzun yıllar kalesini koruyan 'den 'un file bekçisi 'a övgü geldi.

A Milli Takım'ın uzun yıllar kalesini koruyan 'den 'un file bekçisi 'a övgü geldi. Uğurcan'ı çok beğendiği kaydeden Reçber, "Yaşı küçük ama uzun yıllar koruyacak, Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri olacak." ifadelerini kullandı.
  1. 11.6.2020
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